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МВД предлагает трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров

В случае утверждения документа, ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающиеся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов. Об этом сказано в проекте ведомственного приказа "О государственных регистрационных знаках транспортных средств", который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Если документ утвердят, то ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающиеся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7.

"Предлагается расширение количества возможных циферных комбинаций за счет введения дополнительных цифр, с которых может начинаться код региона. Кроме цифр 1 и 7 предлагается добавить остальные - 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9", - сказано в документе. Если его примут, то, например, автовладельцам Алтайского края будут присваивать номера с кодом 222, Омской области - 555, а жители Свердловской области получат "число дьявола" - 666. Документ пока находится в стадии общественного обсуждения.

Третью цифру в код региона начали добавлять с 2005 году исключительно для Москвы, когда в столице закончились серии 77, 99 и 97. Затем третью цифру ввели для номеров Санкт-Петербурга.

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Россия
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