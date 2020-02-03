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Китайская вирусная пневмония

Коронавирус — король первых полос

Вирус 2019-nCoV на обложках мировых изданий
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Описание
© The New York Times
© La Stampa
© The Times
© The Washington Post
© Sonsöz Gazetesi
© La Razón
© The Sydney Morning Herald
© Le Monde
© Global Times
© The Daily Telegraph

В конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку коронавируса нового типа 2019-nCoV. Помимо КНР заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на 3 февраля число зараженных новым вирусом только в Китае достигло 17 205 человек, из них 2296 находятся в тяжелом состоянии. 361 человек умер. 

За последние недели вспышка коронавируса стала одной из основных тем СМИ. Только в российских электронных изданиях и соцсетях число сообщений, посвященных новой разновидности вируса, растет с 21 января ежедневно на 30%.

Мировые СМИ также уделяют большое внимание распространению заболевания. Первые полосы ведущих международных изданий — в материале ТАСС.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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Китайская вирусная пневмония
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