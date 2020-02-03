"Единая Россия" исключила замдиректора ивановской школы, задержанного за педофилию

ТАСС, 3 февраля. Региональное отделение "Единой России" в Ивановской области исключило из партии заместителя директора школы №37 в Иванове Павла Покровского, задержанного в минувшую пятницу по подозрению в педофилии. Об этом в понедельник сообщается на сайте отделения.

"2 февраля был оперативно созван городской политсовет, на котором Покровский был исключен из "Единой России", - говорится в сообщении.

Задержанный остается заместителем директора школы. Единороссы настаивают на том, чтобы отстранить Покровского от занимаемой должности до выяснения всех обстоятельств.

В региональном отделении отметили, что задержание Покровского по подозрению в таком серьезном преступлении "стало шоком" как для членов самой партии, так и для департамента образования региона, его коллег и родителей учащихся.

Покровского задержали 31 января. В настоящий момент ему вменяются ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольных напитков, совершенное педагогическим работником ") и 135.1 УК РФ ("Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста"), добавлена еще одна - 132.3 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего").

По данным из открытых источников, Покровский является обладателем общественной награды "Орден детских сердец", награжден множественными грамотами от властей региона.