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"Единая Россия" исключила замдиректора ивановской школы, задержанного за педофилию

Единороссы также настаивают на том, чтобы отстранить Павла Покровского от должности замдиректора школы

ТАСС, 3 февраля. Региональное отделение "Единой России" в Ивановской области исключило из партии заместителя директора школы №37 в Иванове Павла Покровского, задержанного в минувшую пятницу по подозрению в педофилии. Об этом в понедельник сообщается на сайте отделения.

"2 февраля был оперативно созван городской политсовет, на котором Покровский был исключен из "Единой России", - говорится в сообщении.

Задержанный остается заместителем директора школы. Единороссы настаивают на том, чтобы отстранить Покровского от занимаемой должности до выяснения всех обстоятельств.

В региональном отделении отметили, что задержание Покровского по подозрению в таком серьезном преступлении "стало шоком" как для членов самой партии, так и для департамента образования региона, его коллег и родителей учащихся.

Покровского задержали 31 января. В настоящий момент ему вменяются ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольных напитков, совершенное педагогическим работником ") и 135.1 УК РФ ("Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста"), добавлена еще одна - 132.3 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего").

По данным из открытых источников, Покровский является обладателем общественной награды "Орден детских сердец", награжден множественными грамотами от властей региона.

Теги
РоссияИвановская область
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