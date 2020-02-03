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Теракт на юге Лондона

Джонсон предложил пересмотреть практику досрочного освобождения осужденных за терроризм

В настоящий момент уровень террористической угрозы в Великобритании расценивается как "серьезный"

ТАСС, 3 февраля. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон считает, что настало время пересмотреть процедуру досрочного освобождения осужденных за преступления, связанные с терроризмом. Об этом он заявил в понедельник, комментируя недавний теракт на юге Лондона.

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"Мы работаем над законами, чтобы остановить [действие] системы автоматического досрочного освобождения, - приводит слова Джонсона агентство Reuters. - Пришло время принять меры для обеспечения того, чтобы люди [замешанные в подобного рода преступлениях] не получали автоматического права на досрочное освобождение".

В лондонском районе Стретем в воскресенье мужчина, отбывший неполный срок за терроризм, с муляжом взрывного устройства на груди напал с ножом на прохожих, ранив двоих человек. Вооруженные полицейские, которые участвовали в упреждающей контртеррористической разведывательной операции и вели слежку за подозреваемым, застрелили злоумышленника на месте.

В настоящий момент уровень террористической угрозы в Великобритании расценивается как "серьезный". Это означает, что риск террористических вылазок в стране сохраняется.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисТеракт на юге Лондона
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