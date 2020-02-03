Минпросвещения намерено включить в учебники по ОБЖ информацию об игромании и мошенничестве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено внести изменения в учебники по ОБЖ, добавив в них информацию об игромании, мошенничестве и деструктивном поведении в социальных сетях. Об этом в понедельник в ходе рабочей встречи со специалистами заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Что не так с методами борьбы с ними?

Сколько в интернете агрессии и преступности? Что не так с методами борьбы с ними?

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области отметил, что работа по актуализации информации в учебниках по ОБЖ "востребована, но надо, чтобы педагоги поработали над такими учебниками или методическими указаниями". Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос с министром просвещения.

"Мы видим, с чем вынуждены сталкиваться наши дети в интернете, в социальных сетях, реальной жизни, и, конечно, нам необходимо ограждать их от этого. <...> Мы должны не утаивать проблемы от детей, а, наоборот, называть вещи своими именами. В новые учебники необходимо добавить блоки, например, о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в социальных сетях", - сказал Кравцов.

Он также отметил, что в интернете необходимо создать понятные для школьников ресурсы, которые бы рассказывали о проблемах безопасности и кибербуллинге.

"Мы планируем в ближайшее время создать Министерстве просвещения координационный совет в по образованию, где будем рассматривать <…> в том числе вопрос безопасности детей, их здоровья, воспитания", - сказал Кравцов.