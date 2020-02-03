{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Семья, спасшаяся в Приморье от коронавируса, просит не возвращать в Гонконг их ребенка

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пока вся семья законно находится на территории России. Для продления срока пребывания в стране жены и ребенка нужно предоставить недостающие документы

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Русско-гонконгская семья Болтенковых, которая приехала в Приморье из Китая по безвизовому режиму, спасаясь от вспышки вызванной новым коронавирусом пневмонии, обратилась к властям и общественности с просьбой помочь в продлении визы для матери и ребенка. Видеообращение на своей странице в Facebook разместил дед трехмесячного малыша, президент Федерации рыболовного спорта Приморья Александр Ермолаев.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"В связи с инфекцией из Гонконга прибыла часть моей семьи, это сын, невестка - гражданка Китая и внук - гражданин Китая. По законодательству, у нас с Гонконгом безвизовый режим, но всего 14 дней. Получается, что они должны выехать 10 февраля из России. Мы на семейном совете решили, что внук должен иметь гражданство России. Но я столкнулся с паспортно-визовой службой Приморского края", - рассказал Ермолаев в обращении.

Он пояснил, что в службе долго не хотели принимать документы на оформление гражданства ребенку и не смогли помочь в том, чтобы его мать также могла продлить свое законное пребывание в России. "Я обращаюсь к правительству, к МИДу, к МВД, пожалуйста сделайте что-нибудь. На руках ребенок трех месяцев, которого надо вернуть в Китай, Гонконг. Мне надо начать нарушать закон, мне надо начать прятать внука, начать прятать невестку?", - спрашивает россиянин.

Как сообщила позже пресс-служба УМВД по Приморскому краю, вопрос о выдворении женщины и ребенка за пределы страны пока не рассматривается в связи с тем, что граждане законно находятся на территории РФ. Однако обратившийся с заявлением о продлении срока пребывания для жены и ребенка отец пока не предоставил всех необходимых документов для решения этого вопроса.

"Заявителям даны разъяснения о порядке пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также перечень документов, необходимых для оформления разрешения на временное пребывание. После предоставления пакета документов супруга и ребенок заявителя смогут обратиться в миграционное подразделение для оформления документов о получении разрешения на временное проживание, а затем и приобрести гражданство Российской Федерации", - говорится в официальном сообщении полиции.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 350 умерли.

 

Теги
РоссияКитайПриморский крайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Посол Китая в РФ заявил, что Пекин своевременно передал Москве геном нового коронавируса
По словам Чжана Ханьхуэя, Китай также своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС