Семья, спасшаяся в Приморье от коронавируса, просит не возвращать в Гонконг их ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Русско-гонконгская семья Болтенковых, которая приехала в Приморье из Китая по безвизовому режиму, спасаясь от вспышки вызванной новым коронавирусом пневмонии, обратилась к властям и общественности с просьбой помочь в продлении визы для матери и ребенка. Видеообращение на своей странице в Facebook разместил дед трехмесячного малыша, президент Федерации рыболовного спорта Приморья Александр Ермолаев.

"В связи с инфекцией из Гонконга прибыла часть моей семьи, это сын, невестка - гражданка Китая и внук - гражданин Китая. По законодательству, у нас с Гонконгом безвизовый режим, но всего 14 дней. Получается, что они должны выехать 10 февраля из России. Мы на семейном совете решили, что внук должен иметь гражданство России. Но я столкнулся с паспортно-визовой службой Приморского края", - рассказал Ермолаев в обращении.

Он пояснил, что в службе долго не хотели принимать документы на оформление гражданства ребенку и не смогли помочь в том, чтобы его мать также могла продлить свое законное пребывание в России. "Я обращаюсь к правительству, к МИДу, к МВД, пожалуйста сделайте что-нибудь. На руках ребенок трех месяцев, которого надо вернуть в Китай, Гонконг. Мне надо начать нарушать закон, мне надо начать прятать внука, начать прятать невестку?", - спрашивает россиянин.

Как сообщила позже пресс-служба УМВД по Приморскому краю, вопрос о выдворении женщины и ребенка за пределы страны пока не рассматривается в связи с тем, что граждане законно находятся на территории РФ. Однако обратившийся с заявлением о продлении срока пребывания для жены и ребенка отец пока не предоставил всех необходимых документов для решения этого вопроса.

"Заявителям даны разъяснения о порядке пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также перечень документов, необходимых для оформления разрешения на временное пребывание. После предоставления пакета документов супруга и ребенок заявителя смогут обратиться в миграционное подразделение для оформления документов о получении разрешения на временное проживание, а затем и приобрести гражданство Российской Федерации", - говорится в официальном сообщении полиции.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 350 умерли.