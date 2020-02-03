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Китайская вирусная пневмония
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Госдума может 17 февраля провести парламентские слушания по проблеме коронавируса

Депутаты Госдумы ограничат зарубежные командировки в связи с распространением инфекции, уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Парламентские слушания, посвященные проблеме коронавируса, могут пройти в Госдуме 17 февраля. Об этом в понедельник по итогам заседания Совета Думы сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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"Договорились подготовить парламентские слушания по этой проблеме, - сказал Володин. - Постараемся сделать все возможное, чтобы эти слушания состоялись 17 февраля".

Слушания организуют профильный комитет Госдумы по охране здоровья совместно с Министерством здравоохранения. "Эта тема у нас в повестке, мы ей занимаемся постоянно, мониторинг профильный комитет по охране здоровья ведет. <…> Считаем правильным эту тему обсудить, тем более, вы видите, насколько общество, с одной стороны, напугано этой ситуацией, с другой стороны, не знает, что делать и как себя вести", - отметил Володин.

По словам председателя нижней палаты парламента, на слушания будут приглашены те, кто сможет дать ответы на возникающие вопросы "с тем, чтобы в том числе и где-то успокоить, и выработать решения". Спикер отметил, что ситуация тревожная, но решения, которые принимаются правительством РФ и главой государства, говорят о том, что этот вопрос на контроле.

По его словам, депутаты Госдумы ограничат свои зарубежные командировки с учетом ситуации с распространением коронавируса. "Будут", - ответил спикер на вопрос журналистов о возможных ограничениях командировок парламентариев в связи с распространением инфекции.

"Конечно, нам придется эти решения принять. Думаю, что наши избиратели однозначно поддержат <...> Нужно исходить из интересов граждан нашей страны и не провоцировать то, что можно привнести, а потом от этого будут страдать окружающие. Надо просто здесь понимать ответственность", - добавил Володин.

В новость были внесены изменения (18:39 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКитайская вирусная пневмония
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