Семье из Самары не придется гасить ипотечный долг, унаследованный при удочерении сирот

САМАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Семье из Самары, унаследовавшей долг по ипотеке в 2 млн рублей после удочерения двух девочек, не придется выплачивать образовавшуюся задолженность. Об этом в Twitter в понедельник написал депутат Госдумы по 158-му Самарскому округу Александр Хинштейн.

В истории с самарской семьей, удочеривших сирот вместе с миллионными долгами их покойной матери, поставлена официальная точка. Спасибо @RSHBmedia за чуткость, @aschepkov1 - за оперативность pic.twitter.com/EUFDraQDSN

Елена и Александр Беловы из Самары взяли на воспитание из детского дома двух девочек пяти и восьми лет, у которых в 2019 году умерла мать. В наследство девочкам переходили две квартиры, одна из которых была с неоплаченными коммунальными платежами, а у второй, приобретенной в ипотеку, имелся долг в 2 млн рублей, который обязаны были погасить приемные родители.

"Принимая во внимание возникновение трудной жизненной ситуации и переход права наследования долговой нагрузки на несовершеннолетних детей Валеевой (матери девочек - прим. ТАСС), банк будет оказывать всяческое содействие в решении данного вопроса и инициирует прекращение исполнительного производства на оставшуюся часть задолженности после реализации залогового имущества. Кредитный договор между банком и Валеевой уже является расторгнутым", - говорится в сообщении банка, которое опубликовал депутат.

Мать девочек приобрела эту квартиру весной 2013 года, в 2016 году было открыто судебное производство для взыскания задолженности. Как рассказал Хинштейн, семье не придется платить доставшуюся по наследству задолженность, поскольку с банком удалось заключить мировое соглашение, в соответствии с которым тот забирает квартиру.

"Банк снимает все претензии по этой квартире, забирает ее вместе с набежавшими долгами и заключает с приемной семьей как представителями девочек мировое соглашение. Приемной семье эта квартира не нужна, она находится более чем за 100 км, где живет семья. Реально рыночная стоимость этой квартиры ниже, чем имевшийся объем задолженности", - сказал Хинштейн.