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Китайская вирусная пневмония

Работу грузовых пунктов пропуска на границе с КНР в Приморье восстановили

Очередей на российской стороне не наблюдается, сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Работа пунктов пропуска через российско-китайскую границу в Приморье возобновлена для грузового транспорта после временных ограничений в обе стороны, очередей не наблюдается, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

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"Грузовое автомобильное движение в обе стороны границы возобновлено, транспорт проходит оформление в обычном режиме. Очередей на российской стороне не наблюдается", - сообщил представитель ДВТУ.

В настоящее время пассажирское сообщение между Россией и КНР ограничено. После того как 1 февраля было ограничено авиасообщение между РФ и Китаем на фоне вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом, Минтранс разрешил авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы из городов России в Китай, чтобы вернуть граждан на родину. Также для регулярного пассажирского сообщения закрыты пункты пропуска в приграничных регионах Дальнего Востока, за исключением выделенных трансграничных коридоров, через которые россияне и граждане Китая могут вернуться домой.

"Все принятые меры, включая закрытие границ, не только адекватны, но и необходимы, - сказал ТАСС руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов. - Правительство РФ действует с большим запасом прочности и прекрасным упреждением. Учитывая, что у нас в стране лучшая в мире система обеспечения биологической безопасности, я не вижу поводов для переживаний, не говоря о панике. Я считаю, что все идет в штатном режиме", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что обычно в России в год регистрируется несколько сотен завозных случаев экзотических инфекций, которые привозят туристы. Однако они вовремя выявляются и не имеют эпидемических последствий, потому что быстро локализуются.

В конце января вице-премьер РФ Татьяна Голикова после заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России заявила, что пять регионов России на Дальнем Востоке продлят до 2 февраля режим закрытия пунктов пропуска на границах с Китаем, чтобы не допустить риска распространения коронавируса. В понедельник таможенные органы официально сняли ограничение на перемещение грузов.

Теги
РоссияПриморский крайКитайская вирусная пневмония
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