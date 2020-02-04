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Китайская вирусная пневмония

Хайнань отправит 500 тонн овощей и фруктов в пострадавший от коронавируса Хубэй

Гуманитарную помощь получат не только местные жители, но также медики и военные

ХАЙКОУ /Китай/, 4 февраля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань направила партию свежих овощей и фруктов в охваченную вспышкой нового коронавируса центральную провинцию Хубэй. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

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В общей сложности в Хубэй с 1 по 7 февраля должно быть направлено свыше 500 тонн овощей и фруктов в качестве гуманитарной помощи страдающим от распространения вируса жителям. Продовольственную помощь из Хайнаня получат не только жители, но также медицинский персонал и военнослужащие, задействованные в мерах по профилактике и контролю за распространением коронавируса в провинции Хубэй.

Число заболевших в Китае уже превысило 20,4 тыс., зафиксировано более 420 летальных исходов. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса по всему Китаю.

Хайнань входит в число регионов КНР, где был обнаружен новый тип коронавируса. По последним официальным данным, в провинции выявлено 79 случаев инфицирования, один из которых закончился летальным исходом. Самое большое число заболевших зарегистрировано в курортном городе Санья.

 

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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