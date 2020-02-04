Тюменские власти приняли противоэпидемические меры к прибытию в регион людей из Китая

ТЮМЕНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Тюменской области приняли необходимые противоэпидемические меры в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора к прибытию в регион людей из китайской провинции Хубэй. Об этом сообщил во вторник журналистам тюменский губернатор Александр Моор.

"Обеспечена вся необходимая безопасность в соответствии с рекомендациями, которые были нам даны Роспотребнадзором. Я уверен, что прибывающие будут находится в этом санатории комфортно и безопасно для всех наших земляков", - сказал он.