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Китайская вирусная пневмония

Борт с 80 россиянами из Уханя сел на дозаправку на аэродроме Восточного военного округа

В Минобороны уточнили, что после этого самолет выполнит перелет в конечный пункт назначения в Тюменской области

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Самолет Воздушно-космических сил России с 80 россиянами, эвакуированными из китайского города Ухань, сел на аэродроме Восточного военного округа, сообщили в Минобороны РФ.

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"После дозаправки самолет выполнит перелет в конечный пункт назначения в Тюменской области", - отметили в министерстве. Пассажиров сопровождают медики, вирусологи и специалисты Минобороны.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил во вторник журналистам, что эвакуированные из Уханя россияне и граждане других государств будут размещены в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.

По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Отправить за россиянами борты ВКС ранее распорядился президент России Владимир Путин, два из них вылетели из Уханя во вторник.

По информации председателя штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в РФ эвакуируют 147 человек, в их числе 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один - Украины.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванного вирусом 2019-nCoV респираторного заболевания. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 23,6 тыс. человек, более 490 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

Теги
РоссияКитайТюменская областьКитайская вирусная пневмония
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Китайская вирусная пневмония
Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 23,6 тыс.
491 человек погиб
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