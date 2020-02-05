Мурашко: реабилитационный центр в Тюмени готов к приему эвакуированных из Китая

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Медицинские подразделения в Тюмени, в том числе загородный реабилитационный центр, куда будут направлены эвакуированные из Китая россияне и граждане других государств, и областная инфекционная клиническая больница обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава России.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил ранее журналистам, что эвакуированные из Уханя россияне и граждане других государств будут размещены в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.

"Медицинские подразделения полностью готовы - реанимация и диагностическое отделение обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами, квалифицированный медперсонал будет вести круглосуточное дежурство", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, посетившего медицинские объекты в Тюмени утром в среду.

"Министр также посетил областную инфекционную клиническую больницу, проверил степень готовности к усиленному режиму работы", - уточнили в пресс-службе.

На странице оперативного штаба региона по профилактике коронавируса также сообщается о готовности загородного центра к приему туристов, прибывающих на карантин из Китая.

"Тюменский загородный центр полностью готов к приему соотечественников, прибывающих на карантин из Китая. Карантин - обязательная процедура. В этих номерах им предстоит провести 14 дней", - говорится в сообщении.

В штабе уточняют, что для каждого прибывающего подготовлены вещи первой необходимости. Особое внимание уделяется детям: в номерах, где они будут жить со своими родителями, есть развивающие игрушки.

По информации председателя штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в РФ эвакуируют 147 человек, в их числе 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один - Украины. По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Отправить за россиянами самолеты ВКС ранее распорядился президент России Владимир Путин.