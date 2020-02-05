В посольстве РФ в Китае заявили об успешной эвакуации россиян из провинции Хубэй

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Операция по эвакуации российских из провинции Хубэй в центральной части КНР, где зафиксирована мощная вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была завершена успешно. Об этом сообщило в среду посольство РФ в КНР.

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"Дипломаты посольства России в Китае, командированные в провинцию Хубэй для оказания содействия в проведении эвакуации российских граждан, успешно осуществили транспортировку наших соотечественников в аэропорт города Ухань", - говорится на сайте дипломатической миссии.

Как отмечается в заявлении, вывоз граждан осуществлялся на арендованных автобусах из более чем 10 городов, расположенных в разных частях провинции, в том числе из населенных пунктов, удаленных от ее административного центра города Уханя на 400-500 км.

Вылет состоялся в ночь с 4 на 5 февраля. Эвакуированных отправили в Тюмень, где они пройдут двухнедельный карантин. По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анны Поповой, среди покинувших Китай граждан с признаками заболевания нет.

Согласно официальной статистике, всего из Уханя и Хубэя эвакуированы 144 человека, из них 128 - граждане России, остальные - представители стран СНГ.