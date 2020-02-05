МИД КНР сообщил, что число выздоровевших после коронавируса вдвое выше числа умерших

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Число полностью излечившихся от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV уже в два раза превышает количество умерших. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"За вчерашний день (4 февраля - прим. ТАСС) вылеченных и выписанных больных было примерно в четыре раза больше, чем умерших. Общее число вылеченных и выписанных пациентов почти вдвое превышает число умерших от вируса", - заявила представитель внешнеполитического ведомства КНР.

"У нас есть полная уверенность и возможность выиграть эту битву в ближайшее время. Мы делаем это не только для китайского народа, но и для мирового здравоохранения", - добавила Хуа Чуньин.

Ранее дипломат сообщила, что доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%, что значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС).

Гуманитарная помощь

Хуа Чуньин добавила, что свыше 20 государств мира направили в Китай гуманитарную помощь для борьбы с распространением пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

"По состоянию на 12:00 5 февраля 21 государство оказало Китаю помощь, направив средства профилактики и борьбы с распространением болезни. Это Республика Корея, Япония, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Казахстан, Пакистан, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Венгрия, Белоруссия, Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Египет, Австралия, Новая Зеландия, Тринидад и Тобаго, а также ЮНИСЕФ", - заявила дипломат.

"Пожертвования ценны, а чувства - бесценны. Мы выражаем им искреннюю благодарность. Китайская сторона будет продолжать делиться информацией и укреплять сотрудничество со всеми странами мира не только для обеспечения безопасности китайского народа, но и для глобальной и региональной безопасности в области здравоохранения", - добавила представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Посол РФ в Китае Андрей Денисов ранее заявил, что Россия планирует поставить гуманитарную помощь в Китай, в том числе защитную одежду защитные костюмы, маски и очки для персонала. По данным портала Sina, первый российский самолет с гуманитарной помощью уже прибыл в Ухань.