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Единороссы просят генпрокурора защитить права мужчины, подозреваемого в убийстве педофила

Сопредседатель правозащитного центра партии Михаил Старшинов сообщил, что Владимиру Санкину при необходимости окажут адвокатскую помощь

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правозащитный центр "Единой России" просит генерального прокурора РФ взять на личный контроль уголовное дело в отношении жителя Уфы, который избил мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий с несовершеннолетними. Об этом сообщается в среду на официальном сайте партии.

Ранее сообщалось, что в отношении жителя Уфы, который избил мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий с несовершеннолетними, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 30 января 14-летний мальчик попросил подозреваемого о помощи. По словам ребенка, незнакомый мужчина совершил с ним и его товарищем развратные действия. Подозреваемый решил выяснить отношения с мужчиной, конфликт перерос в драку, от полученных телесных повреждений 54-летний мужчина умер в карете скорой помощи. Подозреваемый находится под домашним арестом.

"Правозащитный центр "Единой России" обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять на личный контроль следствие по делу Владимира Санкина, который защитил детей от домогательств мужчины, что привело к смерти по неосторожности. Помимо этого, Санкину в случае необходимости будет оказана адвокатская помощь", - говорится в сообщении со ссылкой на сопредседателя правозащитного центра партии Михаила Старшинова.

Он напомнил, что это дело вызвало широкий общественный резонанс - в защиту Санкина выступили более 30 тыс. человек, которые подписали петицию, размещенную в интернете. "В данной ситуации необходимо максимально трезво оценить степень тяжести действий Санкина и самого преступника, чтобы вынести справедливое решение", - уверен Старшинов. Реакция людей в социальных сетях, по его мнению, закономерна. "Все понимают, что не может быть никаких оправданий преступлениям такой тяжести в отношении несовершеннолетних. Мы просим генпрокурора взять на личный контроль дело Санкина, а правозащитный центр готов оказать ему всестороннюю юридическую поддержку", - заключил он.

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