Власти Уханя приказали больницам принимать только людей в тяжелом и критическом состоянии

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань (административный центр провинции Хубэй) дал указание стационарным медицинским учреждениям города принимать на лечение только тех больных, состояние которых оценивается как тяжелое или критическое. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ведомства.

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"Стационарные больницы с этого дня могут принимать на лечение только больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также тех, чье состояние похоже на критическое", - указывается в документе.

Как отмечается в заявлении, другие пациенты будут направляться под наблюдение врачей в пункты временной изоляции и полевые медицинские центры. Уже находящихся на стационарном лечении больные, чье состояние оценивается удовлетворительное и среднее, будут в кратчайшие сроки выписаны или также доставлены в пункты временной изоляции и полевые центры медицинского обслуживания.

По данным властей города, число больных пневмонией в Ухане превышает 8,3 тыс. - это наибольший показатель для отдельного взятого населенного пункта в Китае.