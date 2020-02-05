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Китайская вирусная пневмония

В ВОЗ заявили, что эффективных методов лечения нового коронавируса пока не существует

Организация порекомендовала специалистам проводить контролируемые клинические исследования с любыми возможными препаратами

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса. Как заявил в среду официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич газете Financial Times, "не существует известных эффективных терапевтических средств против вируса 2019-nCoV".

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Тем самым ВОЗ, как отмечает издание, "подвергла сомнению" сообщения СМИ о прорыве в попытках найти средства лечения коронавируса нового типа. Организация порекомендовала специалистам проводить контролируемые клинические исследования с любыми возможными препаратами, добавляет газета.

Телеканал Sky News сообщил ранее, что британские исследователи совершили прорыв в разработке вакцины против нового коронавируса. Согласно его информации, профессор Имперского колледжа Лондона Робин Шэтток готов к тому, чтобы уже на следующей неделе начать проверку вакцины на животных, а летом - на людях при условии достаточного финансирования.

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