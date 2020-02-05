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Китайская вирусная пневмония

Жители Тюменской области запустили флешмоб для поддержки эвакуированных из КНР

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль отметил, что Тюмень обладает кадровыми и техническими возможностями для помощи эвакуированным

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Жители Тюменской области запустили в социальных сетях флешмоб "Своих не бросаем" для поддержки эвакуированных из Китая. Местные жители в среду публикуют посты со словами сочувствия, призывами не поддаваться панике и трезво оценивать ситуацию, потому что коронавирус не опасен для региона.

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Военные самолеты 5 февраля доставили в Тюмень россиян, граждан стран ЕАЭС и Украины из провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса.

"Люди, будьте добрее! Будьте милосерднее! Наш гражданский долг - помочь ближнему! Своих не бросаем!" - написала одна из пользователей соцсетей Людмила Гринфельд.

"Я горжусь нашим регионом! С удовольствием поддержу желание многих сказать: Мы #СвоихНеБросаем. Потому что люди, которые по разным причинам оказались в зоне распространения вируса, имеют право вернуться домой" - написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

К флешмобу присоединился и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он отметил, что Тюмень обладает кадровыми и техническими возможностями, чтобы помочь эвакуированным. "Мы своих бросать не должны, карантин такой необходим, он оправданный. Коронавирус неизвестный пока, он распространяется по всему миру", - отметил он.

Фразу "Своих не бросаем" произнес во время брифинга и губернатор региона Александр Моор. "Я хочу сказать, что мы своих не бросаем. Хочу поблагодарить министерство обороны, наших летчиков, которые эвакуировали граждан Российской Федерации, других стран. Как настоящие сибиряки, своих в беде не бросаем, поэтому Тюменская область наряду с другими регионами России предложила свои возможности для размещения на карантин эвакуированных из Китая людей", - сказал он.

Теги
РоссияТюменская областьРошаль, Леонид МихайловичМоор, Александр ВикторовичКитайская вирусная пневмония
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