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Китайская вирусная пневмония
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У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса

В оперативном штабе сообщили, что эвакуированные чувствуют себя нормально
КПП реабилитационного центра в Тюменской области, где находятся эвакуированные из Китая граждане Максим Слуцкий/ТАСС
Описание
КПП реабилитационного центра в Тюменской области, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© Максим Слуцкий/ТАСС
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ТАСС, 6 февраля. Симптомы коронавируса не проявились у граждан, которые были эвакуированы из Китая на реабилитацию в тюменский санаторий. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Граждан из Китая вывезли в Тюмень на двух военных самолетах в среду, всего прибыли 144 человека, среди них четыре ребенка. Все эвакуированные в течение 14 дней будут находиться на территории лечебно-реабилитационный центр, расположенного в лесу в 28 км от Тюмени. Это стандартная мера безопасности для подобных ситуаций.

"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.

 

Теги
РоссияКитайТюменская областьКитайская вирусная пневмония
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