В Киеве сообщили, что на борту стоящего на карантине судна в Японии находятся 25 украинцев

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Экипаж круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в водах рядом с японским портом Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса, включает 25 граждан Украины. Об этом в четверг сообщает МИД Украины.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"По предварительной информации, на борту лайнера [Diamond Princess] находятся 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна", - говорится в ответ МИД на запрос издания "Украинская правда". В ведомстве добавили, что сейчас украинские дипломаты выясняют, есть ли украинцы среди заболевших.

В свою очередь Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины уточнил, что "выясняет информацию о наличии граждан Украины среди указанных подтвержденных случаев [заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV]".

Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило, что пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV, была диагностирована у 20 пассажиров круизного судна Diamond Princess, среди которых граждане Японии, Китая, США, Австралии, Филиппин. Подчеркивается, что в ближайшее время они будут доставлены в пять медицинских учреждений префектуры Канагава. В Японии для оказания помощи пассажирам стоящего на карантине судна подключают армию: японские войска будут заниматься доставкой провианта и товаров первой необходимости на борт, где находятся около 3,7 тыс. человек из более 50 стран, включая Россию. По данным посольства РФ в Японии, у граждан России, находящихся на борту Diamond Princess, вирус 2019-nCoV на данный момент диагностирован не был. Карантин на судне может продлиться до 20 февраля.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер был поставлен на якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.