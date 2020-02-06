{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

В Киеве сообщили, что на борту стоящего на карантине судна в Японии находятся 25 украинцев

Они являются членами экипажа

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Экипаж круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в водах рядом с японским портом Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса, включает 25 граждан Украины. Об этом в четверг сообщает МИД Украины.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"По предварительной информации, на борту лайнера [Diamond Princess] находятся 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна", - говорится в ответ МИД на запрос издания "Украинская правда". В ведомстве добавили, что сейчас украинские дипломаты выясняют, есть ли украинцы среди заболевших.

В свою очередь Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины уточнил, что "выясняет информацию о наличии граждан Украины среди указанных подтвержденных случаев [заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV]".

Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило, что пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV, была диагностирована у 20 пассажиров круизного судна Diamond Princess, среди которых граждане Японии, Китая, США, Австралии, Филиппин. Подчеркивается, что в ближайшее время они будут доставлены в пять медицинских учреждений префектуры Канагава. В Японии для оказания помощи пассажирам стоящего на карантине судна подключают армию: японские войска будут заниматься доставкой провианта и товаров первой необходимости на борт, где находятся около 3,7 тыс. человек из более 50 стран, включая Россию. По данным посольства РФ в Японии, у граждан России, находящихся на борту Diamond Princess, вирус 2019-nCoV на данный момент диагностирован не был. Карантин на судне может продлиться до 20 февраля.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер был поставлен на якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

Теги
ЯпонияУкраинаКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Ученые из СКФО, Южной Осетии, Украины примут участие в научной конференции во Владикавказе
В международной школе-конференции "Кавказ в его прошлом и настоящем: история, археология, культура" примут участие около 80 студентов и аспирантов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС