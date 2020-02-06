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Китайская вирусная пневмония

Число заразившихся коронавирусом в США увеличилось до 12

Заболевшая женщина совершила поездку в Китай и контактировала с родственниками из Уханя

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Новый случай заражения вирусом 2019-nCoV выявлен в США, общее число зараженных достигло 12.

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Как сообщила в четверг на встрече с журналистами директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Миссонье, "один новый случай обнаружен в штате Висконсин".

"Эта женщина совершила поездку в Китай и контактировала с родственниками из Уханя", - пояснила она.

"Таким образом, общее число лиц в США, у которых выявлен вирус, достигло 12", - сообщила Нэнси Миссонье.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.

Теги
СШАКитайская вирусная пневмония
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