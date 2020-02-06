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Китайская вирусная пневмония
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МЧС РФ готовит гуманитарную помощь для жителей Китая

Ее направят 8 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. МЧС России готовит для отправки в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, самолет с гуманитарной помощью планируется направить в Китай 8 февраля.

"В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и правительства РФ МЧС начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая. В качестве гуманитарной помощи в КНР планируется доставить средства индивидуальной защиты и медицинские препараты общим объемом 183 кубометра, - сказал представитель министерства. - Помощь будет доставлена самолетом МЧС Ил-76. Рейс запланирован на 8 февраля с подмосковного аэродрома Раменское". Гуманитарный груз будет комплектоваться в течение 6 и 7 февраля из Московской, Тверской и Воронежской областей.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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