МЧС РФ готовит гуманитарную помощь для жителей Китая

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. МЧС России готовит для отправки в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, самолет с гуманитарной помощью планируется направить в Китай 8 февраля.

"В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и правительства РФ МЧС начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая. В качестве гуманитарной помощи в КНР планируется доставить средства индивидуальной защиты и медицинские препараты общим объемом 183 кубометра, - сказал представитель министерства. - Помощь будет доставлена самолетом МЧС Ил-76. Рейс запланирован на 8 февраля с подмосковного аэродрома Раменское". Гуманитарный груз будет комплектоваться в течение 6 и 7 февраля из Московской, Тверской и Воронежской областей.