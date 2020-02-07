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Китайская вирусная пневмония

СМИ: ученые Гонконга разработали прибор для экспресс-диагностики коронавируса

Устройство за 40 минут анализирует образцы жидких выделений организма

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 февраля. /ТАСС/. Портативное устройство, позволяющее быстро и эффективно диагностировать заражение новым коронавирусом 2019-nCoV всего за 40 минут, разработали гонконгские ученые. Как сообщила в пятницу газета South China Morning Post, прибор уже начал применяться в ряде китайских городов, в том числе в провинции Хубэй, оказавшейся в эпицентре эпидемии.

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"Мы направили его во многие места и надеемся, что люди будут его использовать", - отметил главный разработчик новинки профессор Вэнь Вэйцзя из Гонконгского университета науки и технологий.

По словам ученого, его команда начала работу над прибором, когда получила образец штамма коронавируса 20 января от Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний. Устройство анализирует образцы жидких выделений организма.

В настоящее время для диагностики коронавируса используется метод полимеразной цепной реакции. В этом случае для выявления вируса специалистам требуется до трех часов.

Ранее эта же группа гонконгских исследователей уже выпустила аналогичные приборы для быстрой диагностики птичьего и свиного гриппа.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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