ОНФ не согласен с предложением по увеличению штрафов за нарушение ПДД

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили против инициативы повысить штрафы для водителей за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог".
"Документ по изменениям в КоАП справедливо вызвал большое возмущение граждан. Он не учитывает ни социальное положение людей, ни тяжесть наступивших последствий при нарушении тех или иных правил дорожного движения", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутата Госдумы Александра Васильева.
В пресс-службе уточнили, что в ОНФ создана рабочая группа, которая займется рассмотрением проекта нового КоАП от Минюста и сформулирует собственные предложения. Ее возглавил координатор общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. В рабочую группу вошли известные адвокаты и правозащитники, журналисты ведущих федеральных СМИ, руководители профильных профессиональных ассоциаций, координаторы и эксперты общественного движения "Синие ведерки", уточнили в ОНФ.
"Вынесенные на обсуждение поправки в КоАП не соответствуют социально-экономической обстановке в стране и не могут разумно применяться при существующей системе администрирования нарушений ПДД. При этом вопрос, который эксперты в обсуждении сформулировали как один из ключевых для необходимого стране документа, - предусмотренное законом наказание должно быть направлено на предотвращение последующих нарушений у конкретного лица. Наказание не обязательно должно быть в денежной форме, мировой опыт показывает, что есть ряд других инструментов, стимулирующих добропорядочное поведение на дорогах. Существующие же правовые механизмы автомобилистов к этому не стимулируют", - отмечается в пресс-релизе.
В ОНФ пояснили, что КоАП в своей основе "концептуально не менялся с 70-х годов прошлого века, в связи с чем морально устарел, не учитывает современные технологии и способы взаимодействия граждан с государственными органами". "В рамках задач нацпроекта "Цифровая экономика" уже сегодня возможно ранжировать водителей по группам риска с помощью цифровых профилей водителя", - говорится в сообщении.
По мнению руководителя центра компетенций АНО "Международный Евразийский форум "Такси" Станислава Швагеруса, введение подобной системы стимулировало бы водителей избегать нарушений ПДД, так как "полный банк информации о них в конечном итоге оставил нарушителя-рецидивиста и без водительских прав, и, возможно, с куда более тяжелым наказанием, чем административное".
В ОНФ отметили, что к окончанию общественного обсуждения - 27 февраля - рабочая группа ОНФ "планирует подготовить каркас концептуальных замечаний, выверенных и согласованных всеми участниками группы". "До конца мая эксперты собираются подготовить уже полноценный набор поправок, который хотят вынести на обсуждение общественности в регионах", - подчеркнули в ОНФ.
Новые штрафы
В опубликованном 30 января проекте нового КоАП предлагается повысить штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения: превышение скорости, отказ от медосвидетельствования, попытка скрыться.
За превышение скорости от 20 до 40 км/ч предлагается ввести штраф до 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 км/ч - до 4 тыс. рублей (сейчас от тысячи до 1,5 тыс.), более 60 км/ч - 5 тыс. рублей (сейчас от 2 до 2,5 тыс. рублей) или водитель может быть лишен прав на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение штраф может составить до 10 тыс. рублей, водитель также может быть лишен прав на один год. За отказ от медосвидетельствования сумму штрафа предлагается повысить с 30 до 40 тыс. рублей, а срок возможного лишения прав поднять до двух-трех лет (сейчас 1,5-2 года).
В КоАП предлагается добавить две новые статьи, вводящие административную ответственность за опасное вождение (штраф в 5 тыс. рублей) и за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой (штраф 3 тыс. рублей). Кроме того, в новом КоАП предлагается ввести накопительную систему для злостных нарушителей ПДД - водитель, нарушивший правила более трех раз, может быть лишен прав на срок от года до полутора лет. Но эта норма не будет распространяться на нарушения, выявленные комплексами фотовидеофиксации.
Административный штраф за перевозку детей без автокресел, согласно проекту, вырастет для водителей с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - с 25 до 30 тыс. рублей, для юрлиц - с 100 до 150 тыс. рублей. Также вводится штраф для индивидуальных предпринимателей, он составит до 35 тыс. рублей.
Как пояснили в Минюсте, эти изменения были подготовлены МВД еще для внесения в действующий КоАП, но в связи с началом разработки нового кодекса было решено включить их в проект будущего КоАП.
По данным МВД, количество выявляемых нарушений скоростного режима ежегодно растет. В 2016 году их было зафиксировано более 53 млн, в 2017 - свыше 69 млн, в 2018 - почти 90 млн. Из-за превышения скорости ежегодно происходит значительное количество ДТП. Так, в 2018 году по этой причине произошло свыше 3,5 тыс. ДТП, в результате которых погибли 668 человек и 4615 пострадали. Между тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов, поскольку, например, увеличение штрафа за превышение скорости до 5 тыс. рублей непосильно для многих водителей.