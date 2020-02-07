ОНФ не согласен с предложением по увеличению штрафов за нарушение ПДД

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили против инициативы повысить штрафы для водителей за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог".

"Документ по изменениям в КоАП справедливо вызвал большое возмущение граждан. Он не учитывает ни социальное положение людей, ни тяжесть наступивших последствий при нарушении тех или иных правил дорожного движения", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутата Госдумы Александра Васильева.

В пресс-службе уточнили, что в ОНФ создана рабочая группа, которая займется рассмотрением проекта нового КоАП от Минюста и сформулирует собственные предложения. Ее возглавил координатор общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. В рабочую группу вошли известные адвокаты и правозащитники, журналисты ведущих федеральных СМИ, руководители профильных профессиональных ассоциаций, координаторы и эксперты общественного движения "Синие ведерки", уточнили в ОНФ.

"Вынесенные на обсуждение поправки в КоАП не соответствуют социально-экономической обстановке в стране и не могут разумно применяться при существующей системе администрирования нарушений ПДД. При этом вопрос, который эксперты в обсуждении сформулировали как один из ключевых для необходимого стране документа, - предусмотренное законом наказание должно быть направлено на предотвращение последующих нарушений у конкретного лица. Наказание не обязательно должно быть в денежной форме, мировой опыт показывает, что есть ряд других инструментов, стимулирующих добропорядочное поведение на дорогах. Существующие же правовые механизмы автомобилистов к этому не стимулируют", - отмечается в пресс-релизе.

В ОНФ пояснили, что КоАП в своей основе "концептуально не менялся с 70-х годов прошлого века, в связи с чем морально устарел, не учитывает современные технологии и способы взаимодействия граждан с государственными органами". "В рамках задач нацпроекта "Цифровая экономика" уже сегодня возможно ранжировать водителей по группам риска с помощью цифровых профилей водителя", - говорится в сообщении.

По мнению руководителя центра компетенций АНО "Международный Евразийский форум "Такси" Станислава Швагеруса, введение подобной системы стимулировало бы водителей избегать нарушений ПДД, так как "полный банк информации о них в конечном итоге оставил нарушителя-рецидивиста и без водительских прав, и, возможно, с куда более тяжелым наказанием, чем административное".

В ОНФ отметили, что к окончанию общественного обсуждения - 27 февраля - рабочая группа ОНФ "планирует подготовить каркас концептуальных замечаний, выверенных и согласованных всеми участниками группы". "До конца мая эксперты собираются подготовить уже полноценный набор поправок, который хотят вынести на обсуждение общественности в регионах", - подчеркнули в ОНФ.

Новые штрафы

В опубликованном 30 января проекте нового КоАП предлагается повысить штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения: превышение скорости, отказ от медосвидетельствования, попытка скрыться.