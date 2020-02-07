Крашенинников поддержал идею о запрете двойного гражданства для региональных госслужащих

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Жители некоторых российских регионов предложили запретить региональным чиновникам иметь иностранное гражданство по аналогии с ограничениями, предложенными президентом России Владимиром Путиным для федеральных госслужащих. Об этом заявил в пятницу глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Павел Крашенинников в эфире радиостанции "Комсомольская правда" .

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"Эта вещь [поправка], на мой взгляд, нужна. Мы приезжали в регионы, там граждане говорят: "Давайте в регионах тоже так сделаем [запретим иностранное гражданство для госслужащих], в законодательных органах субъектов федерации и в представительных органах мэрии", - сказал он.

Как уточнил Крашенинников, инициативу, в частности, поддержали жители Екатеринбурга. По его словам, в рамках обсуждения этого вопроса со стороны регионов поступило "много квалифицированных предложений".

15 января президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции запрет лицам с иностранным гражданством или видом на жительство занимать ключевые посты, обеспечивающие суверенитет и безопасность государства. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о поправке к Конституции.