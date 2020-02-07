{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Исследование: число резюме в научно-образовательной сфере выросло в 2019 году на 27%

Число соответствующих вакансий увеличилось на 2%, сообщили в HeadHunter

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Количество резюме в научно-образовательной сфере выросло в 2019 году на 27% по сравнению с 2018 годом, а число соответствующих вакансий увеличилось на 2%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы HeadHunter, которое имеется в распоряжении ТАСС.

На эту тему
Как пройти собеседование и получить работу. Советы рекрутеров

"По данным hh.ru, за последний год количество резюме соискателей в России в научно-образовательной сфере выросло на 27% в 2019 году по сравнению с 2018 годом. При этом самый высокий рост - 37% - зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе", - говорится в материалах, подготовленных ко Дню российской науки, который отмечается с 1999 года 8 февраля.

В то же время количество вакансий в научно-образовательной сфере за этот период выросло в России на 2%. "Наибольший рост - 14% - пришелся на Москву и Санкт-Петербург вместе с областями. Самое значительное падение - 20% - зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе. Чаще всего специалистов сферы ищут образовательные учреждения, ИТ-компании и компании, оказывающие услуги для бизнеса, а также государственные организации", - выяснили аналитики портала по трудоустройству.

Исследование также показало, что в целом во всех профессиональных областях количество резюме за год выросло на 15%, а количество вакансий - на 6%.

HeadHunter - это один из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в России, на котором размещено 43 млн резюме и более 600 тыс. вакансий.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кировские власти проверят информацию об убивающем ветеранов анестезиологе
О совершаемых преступлениях врач якобы сам рассказал на форуме "Двач"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС