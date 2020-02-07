Исследование: число резюме в научно-образовательной сфере выросло в 2019 году на 27%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Количество резюме в научно-образовательной сфере выросло в 2019 году на 27% по сравнению с 2018 годом, а число соответствующих вакансий увеличилось на 2%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы HeadHunter, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"По данным hh.ru, за последний год количество резюме соискателей в России в научно-образовательной сфере выросло на 27% в 2019 году по сравнению с 2018 годом. При этом самый высокий рост - 37% - зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе", - говорится в материалах, подготовленных ко Дню российской науки, который отмечается с 1999 года 8 февраля.

В то же время количество вакансий в научно-образовательной сфере за этот период выросло в России на 2%. "Наибольший рост - 14% - пришелся на Москву и Санкт-Петербург вместе с областями. Самое значительное падение - 20% - зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе. Чаще всего специалистов сферы ищут образовательные учреждения, ИТ-компании и компании, оказывающие услуги для бизнеса, а также государственные организации", - выяснили аналитики портала по трудоустройству.

Исследование также показало, что в целом во всех профессиональных областях количество резюме за год выросло на 15%, а количество вакансий - на 6%.

HeadHunter - это один из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в России, на котором размещено 43 млн резюме и более 600 тыс. вакансий.