Сеть аптек на Хайнане оштрафована на $430 тыс. за завышение цен на защитные маски

ХАЙКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Контролирующие органы оштрафовали сеть аптек в южной китайской провинции Хайнань на 3 млн юаней ($430 тыс.) за завышение цен на защитные медицинские маски на фоне вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван" .

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По данным провинциального рыночного регулятора, компания Hainan Yijiutang Pharmaceutical в городе Вэньчан, владеющая сетью из 28 аптек, с 21 января в четыре раза подняла цены на защитные маски. Несмотря на предупреждение властей, компания не только не остановила повышение розничных цен, но подделывала отчетные документы, чтобы ввести в заблуждение надзорные органы. В результате компания получила уведомление об административном взыскании и была оштрафована.

В условиях распространения вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в провинции местные регуляторы ужесточили контроль за ценами на медицинское оборудование и материалы, которые применяются для борьбы с вирусом. К середине этой недели контролирующие ведомства рассмотрели свыше 60 дел о таких нарушениях.

Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 31 тыс. человек, более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс. Большая часть заболевших проживает в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса в другие регионы страны. В провинции Хайнань выявлено более 100 случаев инфицирования.