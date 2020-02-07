Сеть аптек на Хайнане оштрафована на $430 тыс. за завышение цен на защитные маски

ХАЙКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Контролирующие органы оштрафовали сеть аптек в южной китайской провинции Хайнань на 3 млн юаней ($430 тыс.) за завышение цен на защитные медицинские маски на фоне вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".
По данным провинциального рыночного регулятора, компания Hainan Yijiutang Pharmaceutical в городе Вэньчан, владеющая сетью из 28 аптек, с 21 января в четыре раза подняла цены на защитные маски. Несмотря на предупреждение властей, компания не только не остановила повышение розничных цен, но подделывала отчетные документы, чтобы ввести в заблуждение надзорные органы. В результате компания получила уведомление об административном взыскании и была оштрафована.
В условиях распространения вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в провинции местные регуляторы ужесточили контроль за ценами на медицинское оборудование и материалы, которые применяются для борьбы с вирусом. К середине этой недели контролирующие ведомства рассмотрели свыше 60 дел о таких нарушениях.
Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 31 тыс. человек, более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс. Большая часть заболевших проживает в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса в другие регионы страны. В провинции Хайнань выявлено более 100 случаев инфицирования.