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Китайская вирусная пневмония

Китайской провинции Хубэй не хватает более 2 тыс. врачей для борьбы с коронавирусом

Губернатор региона Ян Юньянь заявил, что властям пришлось обратиться за помощью даже к докторам и медсестрам, ушедшим на пенсию

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Провинция Хубэй в Центральном Китае, где зарегистрирована самая мощная в стране вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, ощущает острую нехватку медицинского персонала. Как сообщил заместитель губернатора региона Ян Юньянь, для эффективной работы властям потребуется еще как минимум 2,2 тыс. врачей.

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По его словам, все ключевые административно-территориальные единицы КНР направили в Хубэй свыше 100 профессиональных медицинских команд общей численностью более 10,5 тыс. человек. Примерно 90% из них находятся в центре заражения - городе Ухане.

Как объяснил чиновник, специалистам ежедневно приходится обрабатывать тысячи образцов, взятых у инфицированных или у жителей с подозрением на пневмонию. Кроме того, как он уточнил, число зараженных в регионе постоянно быстро увеличивается, что требует значительной мобилизации медицинского персонала.

"Для решения проблемы нехватки кадров власти даже обратились за помощью к докторам и медсестрам, ушедшим на пенсию", - добавил Ян Юньянь.

Борьба с пневмонией в Китае

В пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай способен эффективно бороться с коронавирусом собственными силами. В то же время она признала, что Пекин будет признателен поддержке со стороны международного сообщества.

Согласно официальным данным, число инфицированных в Хубэе превысило 22 тыс. человек, из них более 600 скончались, свыше 800 - выздоровели. Примерно половина всех случаев заражения на территории региона зарегистрирована в административном центре провинции - городе Ухане. Власти задействовали все имеющиеся у них рычаги для того, чтобы погасить вспышку и минимизировать ее негативное воздействие на все прочие части страны.

 

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КитайКитайская вирусная пневмония
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