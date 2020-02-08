Генконсульство РФ призвало россиян на юге Китая встать на консульский учет из-за пневмонии

ПЕКИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Генеральное консульство России в Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун, Южный Китай) призывает находящихся на юге КНР граждан РФ встать на консульский учет. Об этом в субботу заявил ТАСС генеральный консул РФ в Гуанчжоу (провинция Гуандун) Виктор Пашков.

"По данным миграционных властей Гуандуна на конец 2019 - начало 2020 года, в провинции постоянно проживали около 3,7 тыс. российских граждан. Это рабочие, учебные, семейные визы. Значительное число наших граждан длительное время находится в регионе по деловым визам", - сказал он. "К сожалению, на консульский учет встала лишь незначительная часть от общего числа. Это может затруднить экстренную связь с нашими соотечественниками в случае осложнения эпидемиологической ситуации в провинции. Поэтому мы призываем наших граждан активнее предоставлять данные о себе", - пояснил генконсул.

Дипломат также призвал российских граждан пользоваться только официальной информацией, поскольку в нынешней эпидемиологической обстановке в регионе это является крайне важным фактором при принятии каких-либо решений. "Мы также обратили внимание, что в российской информационной среде циркулируют не соответствующие действительности сообщения. Например о том, что город Гуанчжоу сейчас закрыт для въезда и выезда. Мы уже опровергли эту информацию и просим наших граждан пользоваться достоверными источниками: сайтами посольства России в КНР и генконсульства РФ в Гуанчжоу", - сказал дипломат.

Как отметил Пашков, генконсульство уже получило от правительства провинции Гуандун специальный документ о тех мерах, которые вводят власти для борьбы с распространением пневмонии. "К понедельнику мы его переведем и разместим на нашем сайте. Эти меры наши российские блогеры сознательно или же несознательно приняли за распоряжение о "закрытии города". Призываем быть ответственными при работе с информацией, особенно в такой напряженный период", - добавил он.

"От наших китайских коллег мы получаем самую актуальную информацию, поэтому просим наших уважаемых соотечественников на регулярной основе следить за новостями на сайте генконсульства и посольства, а также не пользоваться непроверенной информацией", - подчеркнул генконсул.

Эвакуация пока не нужна

По слвоам Пашкова, оснований для проведения эвакуации находящихся на юге Китая граждан России пока нет.

"В настоящее время правительство провинции Гуандун держит ситуацию под контролем. Закрытие на карантин всей провинции либо отдельных городов, включая Гуанчжоу и Шэньчжэнь, не планируется. Работают все внутренние и внешние КПП провинции, кроме закрытых пунктов на административной границе с Гонконгом. Внутреннее и международное транспортное сообщение осуществляется", - сказал он. "В аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, а также на автотрассах размещены пункты медицинского контроля. По расписанию летают регулярные рейсы "Аэрофлота" Москва - Гуанчжоу - Москва, поэтому, если у кого-либо есть желание, он может вернуться в Россию регулярным рейсом в штатном режиме", - сказал он.

"Таким образом, ни о какой эвакуации речь в настоящее время не идет: провинция в целом и отдельные города открыты, "Аэрофлот" летает, а генконсульство в Гуанчжоу функционирует в штатном режиме", - подчеркнул Пашков.

Обстановка в регионе

"Суть состоит в том, что мы призываем людей, у которых нет веских оснований оставаться в этом регионе, рассмотреть возможность вернуться в Россию при помощи регулярного рейса "Аэрофлота". МИД России уже призывал российских граждан, у которых нет неотложных обстоятельств не ездить в Китай. Мы подтверждаем, что с учетом нынешней ситуации без особой необходимости здесь лучше не находиться", - пояснил дипломат.

По его словам, хотя передвижение по городу осуществляется пока в свободном режиме и городской транспорт работает штатно, правительство уже обнародовало требование при посещении общественных мест обязательно надевать защитные маски. Он добавил, что значительно затруднено посещение жилых комплексов гражданами, которые там постоянно не проживают: на районный уровень спущено указание ограничить перемещение людей в жилой зоне. Администрации жилых комплексов и офисных центров вменили в обязанность сотрудников контролировать поток посетителей и измерять у них температуру.

"Деловая и туристическая жизнь в Гуанчжоу сейчас замерла. В нынешних условиях полноценные деловые переговоры или туристическую программу, как это было до вспышки коронавируса, едва ли можно организовать", - добавил собеседник агентства.

"Власти настоятельно рекомендуют населению без острой необходимости никуда не выходить - только в ближайший продуктовый магазин. Остановил работу крупнейший выставочный комплекс "Пачжоу", место проведения Кантонской ярмарки. Закрыты парки, ярмарки, развлекательные и культурно-массовые заведения, большинство точек общепита. Отменены развлекательные мероприятия, связанные с большим скоплением посетителей. Поэтому, повторю еще раз, наша точка зрения заключается в том, что российским гражданам без веских оснований лучше не посещать регион, а также им не следует без особых на то причин здесь оставаться", - резюмировал генконсул.