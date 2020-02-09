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В США слушания по иску регулятора к Telegram перенесены на 19 февраля

График работы суда скорректирован из-за того, что 10 февраля состоится церемония прощания с федеральной судьей Деборой Бэттс

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, рассматривающий иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc., перенес слушания по этому делу на 19 февраля. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу суда.

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Ранее ожидалось, что заседание состоится 18 февраля. Как следует из постановления судьи Кевина Кастела, график работы суда скорректирован из-за того, что 10 февраля, как ожидается, состоится церемония прощания с Деборой Бэттс, которая была федеральной судьей. Она умерла 3 февраля.

Согласно договоренностям между сторонами, которые были утверждены судом в октябре 2019 года, Telegram Group Inc. обязалась не продавать и не распространять каким-либо образом цифровые токены Gram до завершения слушаний в феврале текущего года. На предстоящем заседании, как ожидается, будут обсуждать данный запрет.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram. По сведениям регулятора, Telegram и блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов - 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности $424,5 млн "на рынке США". Комиссия полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций в США.

Один из ключевых вопросов в рамках разбирательства заключается в том, следует ли считать Gram ценной бумагой. Регулятор настаивает именно на такой точке зрения и подчеркивает, что к Gram следует применять законы о ценных бумагах. В Telegram заявляют, что Gram является криптовалютой.

Как следует из поступивших в базу суда ходатайств, обе стороны просят о вынесении решения по делу по упрощенной процедуре. Это может ускорить проведение разбирательства. Представители комиссии и Telegram в подтверждение своих позиций направили суду документы, подготовленные на основе бесед с многочисленными экспертами и лицами, имеющими отношение к размещению токенов Gram.

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