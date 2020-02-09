Власти Китая дали вызванной новым типом коронавируса пневмонии временное название NCP

ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Пневмония нового типа, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, получила английское название - Novel coronavirus pneumonia или NCP. Об этом говорится в заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Власти Китая приняли решение дать заболеванию временное название "пневмония, вызванная новым типом коронавируса". На английском языке оно звучит как Novel Coronavirus Pneumonia или сокращенно NCP", - сказано в сообщении.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию.

По данным на утро воскресенья, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в КНР превысило 37,2 тыс., 813 человек умерли, выздоровели 2729. Наибольшее количество зараженных в Китае приходится на центральную провинцию Хубэй (27100 человек), далее следуют южная провинция Гуандун (1120), восточная Чжэцзян (1075) и центральная Хэнань (1033).

В китайской столице по последним данным зафиксировано 326 случаев заболевания, в том числе два летальных исхода. Количество выздоровевших в Пекине достигло 37.