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Массовая драка в Жамбылской области Казахстана
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В Минздраве Казахстана рассказали о состоянии пострадавших при беспорядках

В ведомстве уточнили, что восемь человек находятся в реанимации

НУР-СУЛТАН, 9 февраля. /ТАСС/. Восемь пострадавших в ходе массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана находятся в реанимации. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения страны Лязат Актаева на брифинге в воскресенье.

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По ее словам, число погибших составляет 10 человек. "Восемь человек погибли на месте, два человека погибли после проведенного оперативного вмешательства в связи с травмами, несовместимыми с жизнью. На сегодня в реанимации находятся восемь пациентов", - отметила Актаева.

Она уточнила, что после беспорядков за медицинской помощью обратились 165 человек. "Из них в медицинские организации Казахстана обратились 140 человек, в медицинские организации Киргизии - 25 человек. Из числа обратившихся амбулаторная помощь оказана 115 пострадавшим. Госпитализировано 50 пострадавших, из них 40 - в медицинские организации Казахстана, 10 - в медицинские организации Киргизии", - сообщила вице-министр. Она пояснила, что у госпитализированных в медучреждения Казахстана стабильно тяжелое состояние наблюдается у 30 пациентов, крайне тяжелое состояние - у восьми человек.

Актаева также сообщила, что власти Казахстана направили в Киргизию пять бригад скорой помощи для транспортировки своих граждан, пострадавших в ходе массовых беспорядков.

"В настоящее время в Киргизии находится вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров, осуществляет обход. Туда выехали пять бригад скорой помощи для транспортировки пациентов. Из 25 пациентов, которые обратились в медицинские организации Киргизии, амбулаторно получают лечение 15, в стационарных условиях находится 10 пациентов", - рассказала она.

Теги
КазахстанМассовая драка в Жамбылской области Казахстана
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