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Стрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда

В Таиланде открыли центр оказания оперативной помощи пострадавшим при стрельбе в ТЦ

Центр находится в региональном отделении Минюста

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Таиланда создали оперативный центр для оказания помощи пострадавшим при стрельбе в торговом центре в городе Накхонратчасима. Об этом сообщила в воскресенье газета Bangkok Post.

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По словам министра юстиции Сомсака Тхепсутхина, центр расположен на третьем этаже регионального отделения Минюста. Чиновник отметил, что в результате ужасных событий многие погибли и получили ранения, пострадавшие и их семьи нуждаются в срочной помощи. По последним данным премьер-министра королевства, 26 человек были убиты и 57 ранены во время стрельбы в торговом центре "Терминал-21".

Директор областного отделения ведомства Вичиен Чайясон сказал, что свяжется с родственниками жертв и государственными учреждениями, чтобы предоставить им помощь в соответствии с законом о компенсации потерпевшим по уголовным делам. Вместе с тем издание не приводит сумму возможной выплаты.

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ТаиландСтрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда
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