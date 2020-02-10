Власти Таиланда рассказали, что помогло им спасти людей в ТЦ на северо-востоке страны

БАНГКОК, 10 февраля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (дроны) сыграли решающую роль в спасении людей, оказавшихся заблокированными внутри торгового центра на северо-востоке Таиланда, где произошла стрельба. Об этом рассказал командир отдела по борьбе с преступностью Чирапхоб Пуридет, пишет в понедельник газета Bangkok Post .

По его словам, основной задачей операции сил безопасности была эвакуация людей из здания, и дроны сыграли ключевую роль в спасательной миссии. Именно благодаря им удалось установить и местонахождение нападавшего.

Люди, которые не могли выбраться из ТЦ, отправляли сообщения в группу отдела по борьбе с преступностью в Facebook, где указывали свое местонахождение. Так, один из пользователей сообщил, что злоумышленник удерживает заложников в холодильной камере. "Люди, которые оказались в ловушке в холодильной камере, послали нам сообщения, что они задыхаются, - приводит слова Пуридета издание Tiger.

В результате последней перестрелки один офицер был убит, а трое других ранены. Около ликвидированного стрелка был обнаружен похищенный из военного лагеря арсенал оружия - по разным данным от четырех до шести единиц оружия, а также до 800 патронов. Полиции понадобилось несколько часов, чтобы взять ситуацию под полный контроль.

Вместе с тем стало известно, что стражи порядка несколько раз пытались уговорить нападавшего сдаться. Его мать, которую привезли к торговому центру, сказала силовикам, что вести разговоры с ее сыном не имеет смысла, поскольку у него депрессия.