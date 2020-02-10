В Китае запустили приложение по проверке наличия контакта с зараженным коронавирусом

ШАНХАЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Специальное мобильное приложение, позволяющее пользователям проверить, был ли у них тесный контакт с инфицированными коронавирусом лицами, разработано и запущено в Китае. Об этом сообщает в понедельник агентство Синьхуа.

Приложение доступно для загрузки при сканировании QR-кода через Alipay, WeChat или QQ. После регистрации с помощью мобильного телефона пользователи должны ввести свое имя и номер удостоверения личности, чтобы направить запрос на получение информации о том, были ли они в тесном контакте с зараженными. При получении ответа, указывающего на имеющийся риск инфицирования, рекомендовано оставаться дома на карантине, а при появлении симптомов обратиться в медицинское учреждение для прохождения обследования.

Приложение было разработано при поддержке Госсовета КНР, Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения, а также компании China Electronics Technology Group (CETC). Свои данные разработчикам для обеспечения работы приложения предоставляют Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения, Министерство транспорта КНР, компания Китайские железные дороги и Управление гражданской авиации Китая.

Под близким контактом, сообщает агентство, в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения понимают нахождение на небольшом расстоянии без средств индивидуальной защиты с инфицированным, с теми, кто остается под подозрением на наличие вируса, а также с лицами, у кого проявлялись симптомы. Близким контактом, к примеру, можно считать нахождение с другими людьми в полностью закрытом небольшом кондиционированном помещении, таком, как купе поезда.