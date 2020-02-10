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Оскар-2020

Мун Чжэ Ин поздравил кинокартину "Паразиты" с "Оскаром"

Она победила в номинации "Лучший фильм"

ТАСС, 10 февраля. Лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин поздравил кинофильм отечественного режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" (Gisaengchung, 2019) с получением премии "Оскар". Об этом он написал в понедельник в своем Twitter.

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"Я горжусь режиссером Пон Чжун Хо и всей съемочной командой, - поделился своими эмоциями Мун Чжэ Ин. - Вместе вы преодолели все вызовы и наполнили [сердца] наших сограждан гордостью и мужеством".

Также он подчеркнул, что "Паразиты" своей историей о Южной Корее тронули людей со всего мира и продемонстрировали потенциал уникальным и скрупулезным режиссерским мастерством, сценарием, диалогами, музыкой и актерской игрой".

При этом президент пообещал оказать поддержку отечественной киноиндустрии, заявив, что "правительство сделает все возможное, чтобы кинематографисты смогли в полной мере раскрыть потенциал своего воображения".

Теги
СШАРеспублика КореяМун Чжэ ИнОскар-2020
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