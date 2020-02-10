Роспотребнадзор не видит причин вводить в учебных заведениях карантин из-за коронавируса

"Оснований сегодня говорить о каких-то ограничениях для граждан РФ внутри страны связи с новым коронавирусом нет никаких абсолютно. Но я еще раз хочу обратить ваши внимание на то, что идет распространение вирусов гриппа и ОРВИ. И здесь обязательно нужно обговорить, что в этом случае введение карантина и ограничительных мероприятий в отдельных классах, в отдельных школах и детских садах обязательно, потому что это очень эффективный способ [борьбы с болезнью]", - сказала она.