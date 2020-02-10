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Китайская вирусная пневмония
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Роспотребнадзор не видит причин вводить в учебных заведениях карантин из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что больше внимания следует уделять гриппу

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор не видит оснований для введения карантинного режима в учебных заведениях и детских садах из-за новой коронавирусной инфекции. Больше внимания следует уделять гриппу, сообщила в понедельник журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Оснований сегодня говорить о каких-то ограничениях для граждан РФ внутри страны связи с новым коронавирусом нет никаких абсолютно. Но я еще раз хочу обратить ваши внимание на то, что идет распространение вирусов гриппа и ОРВИ. И здесь обязательно нужно обговорить, что в этом случае введение карантина и ограничительных мероприятий в отдельных классах, в отдельных школах и детских садах обязательно, потому что это очень эффективный способ [борьбы с болезнью]", - сказала она.

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РоссияКитайПопова, Анна ЮрьевнаКитайская вирусная пневмония
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