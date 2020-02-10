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Китайская вирусная пневмония

Южная Корея временно закрыла порты для круизных лайнеров из-за коронавируса

Запрет распространяется на суда, посещавшие в последние 14 дней страны, в которых зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. При этом Сеул позволит им заходить в порты для дозаправки

ТАСС, 10 февраля. Республика Корея ввела временный запрет на заход иностранных круизных судов в свои морские порты в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap.

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"Правительство отозвало разрешение на заход двум круизным лайнерам, которые должны были зайти в порт Пусана во вторник и среду", - сказал заместитель министра здравоохранения Ким Ган Нип. Речь идет о кораблях Westerdam и Spectrum of the Seas.

Запрет распространяется на суда, посещавшие в последние 14 дней страны, в которых зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, в том случае, если хотя бы у одного из членов команды или пассажиров наблюдаются симптомы болезни органов дыхания. Тем не менее, как отмечает Yonhap, Сеул позволит судам заходить в порты для дозаправки топливом.

7 февраля судно Westerdam не зашло в японские порты по просьбе правительства. По данным Токио, на его борту находились люди с симптомами, напоминающими вызываемую коронавирусом 2019-nCoV пневмонию. Сейчас лайнер взял курс на Таиланд.

Решение не допускать иностранные лайнеры в порты Южной Кореи связано с событиями вокруг Diamond Princess, ставший на якорь у японского порта Иокогама. На его борту находится свыше 3,7 тыс. человек, из них коронавирус был обнаружен у 136 человек.

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Республика КореяКитайская вирусная пневмония
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