Передовая группа экспертов ВОЗ по коронавирусу прибыла в Китай

ЖЕНЕВА, 10 февраля. /ТАСС/. Передовая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сфере борьбы с вирусом 2019-nCoV прибыла в Китай. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Передовая группа экспертов ВОЗ только что прибыла в Китай. Ее возглавляет доктор Брюс Эйлвард", - сказал он, добавив, что эта группа "подготовит почву для более крупной международной команды".

По словам главы ВОЗ, "Брюс и его коллеги будут работать вместе с китайскими специалистами". Цель состоит в том, чтобы совместно дать "правильные ответы" на возникающие в связи с коронавирусом вопросы. Гендиректор выразил благодарность "многим людям в мире, предложившим свою экспертизу".

Он сообщил, что экспертная группа в полном составе будет состоять из 10 специалистов, но в случае необходимости она может быть увеличена до 15 человек. Эксперты будут работать в соответствии с планом, который разработают по итогам встреч по своими китайскими партнерами. Группа будет обладать широкими полномочиями в своей практической деятельности, в частности, сама будет решать, не ожидая указаний из штаб-квартиры ВОЗ, каким вопросам уделить первоочередное внимание. В этой связи Тедрос Аданом Гебрейесус высказался против "политизации" проблематики, связанной с коронавирусом.

28 января ВОЗ сообщила, что во время визита в Китай Тедроса Аданома Гебрейесуса и его переговоров с властями этого государства "стороны достигли договоренности о том, что ВОЗ направит в Китай международных экспертов настолько быстро, насколько возможно, для работы с китайскими партнерами".