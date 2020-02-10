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Китайская вирусная пневмония

СМИ: в Шанхае построят новую больницу для зараженных коронавирусом

По данным газеты South China Morning Post, она будет рассчитана на 200 мест

ТАСС, 10 февраля. В китайском городе центрального подчинения Шанхай построят новую больницу для лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на главу комитета здравоохранения администрации города У Цзинлэй.

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По словам У Цзинлэя, строительство новой больницы необходимо из-за растущего числа зараженных коронавирусом горожан. Специализированное медучреждение на 200 койко-мест будет построено в Цзиньшане, юго-западном районе городского подчинения Шанхая.

К понедельнику в Шанхае было зафиксировано 299 случаев заражения с одним летальным исходом.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 40,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 909 инфицированных умерли, выздоровели 3,3 тыс. человек.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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