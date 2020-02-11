Киноцентр "Октябрь", где произошло замыкание, 11 февраля будет работать в обычном режиме

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московский киноцентр "Октябрь", где из-за короткого замыкания 10 февраля была прервана премьера фильма "Лед 2", во вторник будет работать в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети кинотеатров "КАРО".

"С утра киноцентр возобновит работу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы киносети, произошло "небольшое задымление в кассовой зоне без последующего возгорания", никто не пострадал.

Вечером в понедельник в кинотеатре возникло задымление, из здания эвакуировали 2,5 тыс. человек.