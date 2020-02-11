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Китайская вирусная пневмония

В Женеве открывается глобальный форум ВОЗ, посвященный борьбе с коронавирусом

От России в нем примут участие специалисты Роспотребнадзора

ЖЕНЕВА, 11 февраля. /ТАСС/. Двухдневный глобальный форум для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV, который проводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), начинает работу во вторник в Женеве. В нем примут участие около 400 экспертов из разных стран мира.

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Основная цель форума - выявить пробелы в знаниях о новом коронавирусе и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин. В ходе обсуждений будут рассмотрены такие вопросы, как определение источника вируса, обмен биологическими образцами и генетическими последовательностями. Ожидается, что на встрече будет выработана глобальная программа исследований.

"Совещание по исследованиям и инновациям определит некоторые из этих вопросов и наметит путь вперед", - заявил в понедельник на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Ранее он отмечал, что пока не создано инструментов, вакцины и терапии для лечения заболевших, и именно поэтому ВОЗ приняла решение созвать форум.

Мероприятие соберет ведущих ученых, представителей министерств здравоохранения. От России в нем примут участие специалисты Роспотребнадзора.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая подтвердили более 40,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 909 инфицированных умерли, выздоровели 3,3 тыс. человек.

Теги
ШвейцарияТедрос Аданом ГебрейесусКитайская вирусная пневмония
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