"ИрАэро" вывезла из Иркутска в Харбин 60 граждан КНР

ИРКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" выполнила последний чартерный рейс в Китай в рамках вывоза из КНР граждан России в связи с распространением коронавируса. В понедельник из Иркутска в Харбин были доставлены 60 граждан Китая, обратным рейсом во вторник прилетели девять россиян, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

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"На борту самолета, выполнявшего рейс Иркутск - Харбин было 60 пассажиров, это граждане Китая. Обратным рейсом доставлено девять россиян. Это был последний чартерный рейс", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, всего "ИрАэро" выполнила два чартерных рейса, чтобы вывезти из России граждан КНР и вернуть домой россиян. Первый рейс состоялся 3 февраля, тогда из Иркутска в Харбин улетели 49 человек, обратным рейсом прилетели трое.

С 1 февраля Росавиация запретила некоторые регулярные рейсы в Китай из-за распространения в этой стране коронавируса. Минтранс РФ разрешил авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы из России в Китай, чтобы вывезти российских граждан с территории КНР. Чартерное авиасообщение между Россией и Китаем будет закрыто с 14 февраля.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку