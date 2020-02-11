Лебедев считает неэтичным комментировать дело "Сети", пока оно не дошло до Верховного суда

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев считает неэтичным комментировать дело террористического сообщества "Сеть", пока оно не дошло до его инстанции.

"Неэтично мне говорить о делах, которые я вообще не знаю, о чем там идет речь. Дойдет дело до моей инстанции, и тогда я отвечу, почему я отказал или почему внес представление", - сказал Лебедев журналистам.

10 февраля семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от шести до 18 лет приговором Приволжского окружного военного суда в Пензе. Подсудимые обвинялись в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций.