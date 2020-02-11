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Китайская вирусная пневмония

Вакцина от нового коронавируса может быть готова через полтора года

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

Вакцина от нового коронавируса может быть готова через полтора года - глава ВОЗ.

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Китайская вирусная пневмония
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Китайская вирусная пневмония
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