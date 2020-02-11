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Предложения по изменениям в Конституции

Общественники предлагают закрепить в четырех статьях Конституции экологические ценности

Они предлагают дополнить Конституцию, в частности, такой фразой "Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на возможности ее улучшения"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Фонд возрождения окружающей среды "Территория Мир" предлагает изменить четыре статьи Конституции РФ, отразив в них экологические ценности. Соответствующее письмо в адрес cопредседателя рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию РФ, главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова направила член Общественного совета при Минприроды и президент фонда "Территория Мир" Анастасия Кацубо.

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"Пока за скобками [обсуждения поправок в Конституции] остается важнейший пласт жизни нашей страны, а именно сфера экологии и защита животных. Полагаем, что эти вопросы требуют пристального внимания комитета, с опорой не только на глобальную и национальную повестки, но и на гуманитарную миссию Основного закона. Международный опыт гибкого реагирования на законодательную верификацию экологических ценностей как "нравственных" сегодня крайне велик", - говорится в тексте письма, которое имеется в распоряжении ТАСС.

По мнению общественников, изменения должны коснуться четырех статей. "Изменить статью 9 Конституции Российской Федерации в части 1 следующим образом: "Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народа России". Изменить статью 21 Конституции Российской Федерации в части 2 следующим образом: "Ни один человек и ни одно животное не должны подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому, унижающему достоинство или противоречащему моральным ценностям общества обращению или наказанию", - говорится в письме.

Также они предлагают дополнить Конституцию фразой "Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на возможности ее улучшения, на достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением" и закрепить в статье 58 Конституции РФ обязанности "защищать окружающую среду" и "уважать биоразнообразие страны".

"Предложение такое есть, но обсуждения не было пока", - сказал ТАСС сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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