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Стрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда

В Таиланде разработают кодекс поведения для телеканалов при освещении кризисных ситуаций

План был обнародован после срочной встречи с операторами цифрового телевидения, где обсудили телевизионное освещение стрельбы в торговом центре

БАНГКОК, 12 февраля. /ТАСС/. Кодекс поведения для телеканалов при трансляции чрезвычайных происшествий будет разработан в течение трех недель в Таиланде после того, как освещение стрельбы в торговом центре в городе Накхонратчасима подверглось критике за то, что мешало полицейской операции. Об этом сообщила национальная комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям (НКТТ).

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Как пишет в среду газета Bangkok Post, план был обнародован после того, как НКТТ провела срочную встречу с операторами цифрового телевидения, чтобы обсудить телевизионное освещение стрельбы в торговом центре. Кодекс поведения будет составлен в сотрудничестве с органами безопасности, полицией и департаментом психического здоровья до прохождения слушаний с операторами телевидения, сказал представитель подкомитета, отвечающего за планирование вещания и его содержание. Он отметил, что новые стандарты будут частично основаны на правилах, которые используются в США, Германии и Великобритании.

По его словам, прямая трансляция чрезвычайных происшествий в прямом эфире не будет запрещена, но некоторые ограничения будут определены во время обсуждения кодекса. Согласно источнику в НКТТ, 18 февраля на переговоры с комиссией приглашены три цифровых телеканала - One, Thairath TV и Amarin TV - для объяснения своих действий при освещении событий, что могло поставить под угрозу спасение силовиками людей, оказавшихся в торговом центре "Терминал-21". Закон запрещает трансляцию информации, которая затрагивает государственную безопасность или общественную нравственность, наказание за его несоблюдение варьирующимися от предупреждения до отзыва лицензии. Отмечается, что в этом случае операторы могут отделаться предупреждением.

8 февраля 32-летний военнослужащий армии Таиланда Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере в городе Накхонратчасима, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, военный вновь открыл огонь, убив 29 и ранив 58 человек. Утром 9 февраля преступника ликвидировали силовики на территории торгового комплекса.

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ТаиландСтрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда
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