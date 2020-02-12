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Посольство РФ в Латвии раскритиковало намерение ограничить телевещание на русском языке

Там отметили, что "в век высоких технологий все попытки цензурировать и ограничивать информпространство бесполезны"

РИГА, 12 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Латвии в среду подвергло критике предложение президента республики Эгилса Левитса увеличить количество телепрограмм в республике на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), сократив таким образом долю вещания на русском.

"Теория абсурда - это когда в Латвии значительную часть населения, не спрашивая их мнения, хотят принудительно, то есть на законодательном уровне, лишить телепрограмм на родном для них русском языке ради якобы укрепления в стране демократии и плюрализма мнений. Доисторическое мышление не в состоянии понять, что в век высоких технологий все попытки цензурировать и ограничивать информпространство бесполезны", - говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Во вторник президент Латвии направил комиссии Сейма (однопалатного парламента) по правам человека и общественным делам предложение внести изменения в закон о СМИ. В частности, он предложил расширить требования к ретрансляторам зарубежных телеканалов таким образом, чтобы доля русскоязычного вещания составляла не более 20%. Соответствующие законодательные поправки глава государства мотивировал необходимостью "укрепить информационное пространство Латвии".

В Латвии проживают чуть более 1,9 млн человек, около 40% которых составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие считаются иностранными. В 2012 году правозащитники на общенациональном референдуме попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного, но большинство граждан не поддержало эту инициативу.

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ЛатвияРоссия
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