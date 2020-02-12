Токаев поручил обеспечить единство и взаимопонимание этнических групп Казахстана

НУР-СУЛТАН, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в среду заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева. На встрече обсуждались беспорядки в Жамбылской области, сообщила пресс-служба главы государства.

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"Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах встреч правительственной комиссии с жителями сел Масанчи, Каракемер, Сортобе, Аукатты и других населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области", - говорится в сообщении.

Президент дал ряд поручений, направленных на сохранение стабильности в стране, обеспечение единства и взаимопонимания между представителями всех этнических групп, отметили в пресс-службе. "В ходе встречи особое внимание было уделено таким вопросам, как взаимодействие дунганской общины Жамбылской области с местным казахским населением, изучение казахского языка, уважительное отношение к органам государственной власти", - следует из заявления.